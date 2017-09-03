175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сокрушительный данк Порзингиса – в топ-5 третьего дня Евробаскета-2017

3 сентября 2017, воскресенье. 09:31 Баскетбол

ФИБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам второго тура Евробаскета-2017. В их число вошли баззер-битер со своей половины площадки разыгрывающего сборной Литвы Адаса Юшкевичюса, эффектный блок-шот мощного форварда сборной Греции Танасиса Адетокунбо, мощный данк лёгкого форварда сборной Грузии Торнике Шенгелии, шикарный пас за спину центрового сборной Испании Марка Газоля и сокрушительное добивание сверху мощного форварда сборной Латвии Кристапса Порзингиса.

Видео доступно на официальном канале ФИБА на сервисе Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристапс Порзингис Марк Газоль Торнике Шенгелия
Новости. Баскетбол
3 сентября 2017, воскресенье
09:31 Сокрушительный данк Порзингиса – в топ-5 третьего дня Евробаскета-2017
01:30 Базаревич: Бельгия — опасный соперник, на которого нужен серьёзный настрой
00:42 Кириленко: впервые за два года сборная РФ провела дисциплинированно весь матч
2 сентября 2017, суббота
23:33 20 очков Хоуэла не спасли Израиль от разгромного поражения от сборной Литвы
23:20 Сборная Турции победила Великобританию — «+14», Махмутоглу набрал 24 очка
22:35 Румыния потерпела крупное поражение от Хорватии, несмотря на 14 очков Молдовяну
22:23 29 очков Драгича помогли сборной Словении одолеть Финляндию
21:09 ФИБА представила видеообзор матча Россия — Сербия
20:53 Фридзон: почти все 40 минут матча с Сербией отыграли очень агрессивно
20:42 Сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Италии
20:42 Базаревич: сборная России не была фаворитом в матче с Сербией
19:51 Испанцы разгромили чехов — «+37», Пау Газоль набрал 26 очков
19:40 Мозгов: в матче с Сербией многое не получалось, но главное, что победили
19:31 Воронцевич: Сербия — сильная команда, так что это очень важная победа
19:06 22 очка Шведа помогли сборной России обыграть Сербию
18:45 22 очка Принтезиса не спасли Грецию от поражения в матче с Францией
18:22 «Химки» закончили первый предсезонный сбор
17:48 Сборная Германии обыграла Грузию «+10» во втором туре группового этапа ЧЕ-2017
16:48 Черногория обыграла Венгрию «+24», несмотря на 20 очков Войводы
15:55 54 очка Порзингиса и Тиммы помогли Латвии разгромить Бельгию "+28"
15:29 Польша разгромила Исландию "+30", Вильхьямссон набрал 16 очков
14:59 «Лейкерс» подписали Колдуэлл-Поупа из-за агента Джеймса
14:34 Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»
13:35 Мозгов: Кириленко следует поругать ФИБА за неудобное расписание
13:25 П. Газоль обошёл Д. Новицки в списке самых результативных игроков Евробаскетов
12:26 Стивен Эй Смит: травма Айзеи Томаса может стать проблемой для «Кливленда»
12:03 Дерозан реализовал 450 трёхочковых бросков на тренировке
11:51 Ирвинг впервые предстал в форме «Бостона»
11:24 Фридзон: сборной России удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол
11:21 Сборная России отменила тренировку перед матчем с Сербией на Евробаскете
10:37 Трёхочковый Шведа – лучший момент второго игрового дня Евробаскета
10:12 Базаревич: сборной России будет очень важно ограничить действия Богдановича
10:08 Дерозан: в новом сезоне продолжу расти как игрок и как лидер
09:35 Гилберт может продать «Кливленд» в ближайшие несколько лет
01:52 Базаревич: не справились с турками, но вырвали победу сумасшедшим трёхочковым
01:19 Кириленко: сербы и латыши не простят России того, что было в матче с турками
00:36 Ивлев: узнал, что выйду в стартовом составе сборной России, перед началом матча
00:28 Швед — о потерях в матче с Турцией: это первая игра и проблемный мяч
00:16 Мозгов: я и так мячи не ловлю, а такой тем более
00:11 ФИБА опубликовала обзор поединка Турция — Россия
1 сентября 2017, пятница
23:58 Курбанов: начало положено, и России надо выигрывать дальше на позитиве
23:01 Сборная России победно стартовала на Евробаскете, обыграв команду Турции
22:34 Дабл-дабл Саторански помог Чехии одержать победу над Румынией
21:39 Ирвинг: играть вместе с Джеймсом было потрясающе
20:29 ФИБА представила топ-5 моментов первого игрового дня Евробаскета
Все новости RSS
Партнерский контент