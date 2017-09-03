Сокрушительный данк Порзингиса – в топ-5 третьего дня Евробаскета-2017

ФИБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам второго тура Евробаскета-2017. В их число вошли баззер-битер со своей половины площадки разыгрывающего сборной Литвы Адаса Юшкевичюса, эффектный блок-шот мощного форварда сборной Греции Танасиса Адетокунбо, мощный данк лёгкого форварда сборной Грузии Торнике Шенгелии, шикарный пас за спину центрового сборной Испании Марка Газоля и сокрушительное добивание сверху мощного форварда сборной Латвии Кристапса Порзингиса.

Видео доступно на официальном канале ФИБА на сервисе Youtube.