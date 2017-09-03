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Носов: сборная России выглядит великолепно как физически, так и тактически

3 сентября 2017, воскресенье. 10:21 Баскетбол

Бывший игрок сборной СССР Виталий Носов отметил важную роль главного тренера Сергея Базаревича в успехах сборной России на Евробаскете-2017.

«Обе игры очень тяжёло дались, обе концовки выиграли, всё-таки турки и сербы не в оптимальной форме и составе. Но Сербия есть Сербия, такая победа приятна, что греха таить, пусть даже и на групповом этапе. Мы можем обыгрывать сербов, это уже о чём-то говорит, и мы уже вышли из группы, чего не было с 2011 года. Наши ребята выглядели великолепно как физически, так и тактически.

У команды есть слабые стороны и отрезки, ещё многовато потерь, и не играли ещё, например, с Испанией, Литвой и Грузией. Но на эту команду, если честно, приятно смотреть. Сергей Базаревич в тайм-аутах говорит очень умные и правильные вещи, он сам был замечательным игроком, который превращается в тренера. Надеюсь, он сможет привести нас к медалям.

Баскетбол — игра очень коварная, у нас будет два матча (1/8 и 1/4 финала) против сильных соперников, и там будет решаться, успешно наша сборная выступила или нет, правильно мы идём или неправильно, потому что кого угодно можно хвалить на групповом этапе. Мы должны были выходить из группы, на 99 процентов мы уже это сделали. Впереди три игры, думаю, что всё будет замечательно, но главный вопрос в том, насколько готовыми ребята подойдут к плей-офф», – цитирует Носова ТАСС.

Сборная России выиграла два первых матча группового этапа Евробаскета-2017 у сборных Турции и Сербии.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Виталий Носов Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
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