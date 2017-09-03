Колобков: рано делать глобальные выводы на основании двух побед сборной России

Министр спорта РФ Павел Колобков не торопится оценивать выступление сборной России на Евробаскете-2017.



«Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать. Побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира. Но какие-то глобальные выводы делать после этих локальных успехов ещё рано. Можно выиграть два первых матча и плохо сыграть в других. Но наша команда меня пока радует, у неё очень авторитетный тренер Сергей Базаревич, который сумел сплотить коллектив и создать в нём рабочую атмосферу. Да и в отличие от прошлых лет в ней играют практически все сильнейшие. В общем, закончится чемпионат, тогда и будем делать выводы» – цитирует Колобкова ТАСС.



Сборная России выиграла два первых матча группового этапа Евробаскета-2017 у сборных Турции и Сербии.