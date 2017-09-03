Лавар Болл: чему Стив Нэш можеть научить Лонзо? Он низкий и медленный

Отец второго номера драфта 2017 года, разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, Лавар опроверг информацию о том, что его сын занимается с бывшим разыгрывающим НБА Стивом Нэшем.



«Это не соответствует действительности. Я был бы против такого сотрудничества. Чему Нэш может научить Лонзо? Он же низкий и медленный. Кому это нужно?» – цитирует Лавара Болла Clutch Points.



Нэш является двукратным обладателем звания MVP сезона и занимает третье место в истории НБА по количеству результативных передач.