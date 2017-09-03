«Юта» начала переговоры с Худом о продлении контракта

«Юта Джаз» начал переговоры о продлении контракта с атакующим защитником Родни Худом, сообщает Salt Lake Tribune. У сторон есть время до 31 октября, чтобы оформить новый договор. Если это не произойдёт, то в следующее межсезонье игрок получит статус ограниченно свободного агента.

24-летний Худ был выбран «Ютой» на драфте 2014 года под 23-м номером. В минувшем сезоне он набирал по 12,7 очка и совершал по 3,4 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 8,9 очка и 2,7 подбора за 25 минут в плей-офф.