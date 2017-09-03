Франция разгромила Исландию, набрав 115 очков

Сборная Франции по баскетболу добыла вторую победу на Евробаскете, разгромив сборную Исландии. Подопечные Колле захватили инициативу с самого начала поединка. Тем не менее первые две четверти северянам удавалось сдерживать натиск оппонентов, и на большой перерыв они ушли, уступая в счёте 7 очков.

Решающий рывок французы сделали в третьей четверти, которую выиграли со счётом 37:14. Финальная десятиминутка превратилась в формальность. Итоговая победа команды Франции — 115:79.

Самым результативным в составе победителей стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 16 очков. У исландцев 23 очка в активе Йона Арнора Стефанссона.