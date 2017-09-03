«Нью-Орлеан» заинтересован в услугах Шамперта

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересовано в услугах форварда «Кливленд Кавальерс» Имана Шамперта, сообщает Hoopshype. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из Огайо, сам Шамперт опроверг эти слухи. Тем не менее ряд источников заявил, что в обмене баскетболиста заинтересован сам менеджмент «Кливленда».

Шамперт выступает за «Кливленд» с 2015 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 матчах, набирая в них по 7,5 очка, совершая 2,9 подбора и раздавая 1,4 передачи.