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«Нью-Орлеан» заинтересован в услугах Шамперта

3 сентября 2017, воскресенье. 16:59 Баскетбол

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересовано в услугах форварда «Кливленд Кавальерс» Имана Шамперта, сообщает Hoopshype. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из Огайо, сам Шамперт опроверг эти слухи. Тем не менее ряд источников заявил, что в обмене баскетболиста заинтересован сам менеджмент «Кливленда».

Шамперт выступает за «Кливленд» с 2015 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 матчах, набирая в них по 7,5 очка, совершая 2,9 подбора и раздавая 1,4 передачи.

Шамперт хочет покинуть «Кливленд»
Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Нью-Орлеан Пеликанс Иман Шамперт
Новости. Баскетбол
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