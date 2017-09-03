Мессина: если ты работаешь в НБА или Евролиге, то выбываешь из матчей сборных

Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина раскритиковал проведение квалификационных матчей международных турниров по ходу клубного сезона.

«Это грустно. Если ты работаешь в НБА или Евролиге, то выбываешь из соревнований национальных команд. Все тренеры и игроки считают одинаково, но в комнате, где принимают решения, другое мнение. Так что я буду болеть за сборную Италии, смотря матчи по телевизору.

Я мог бы использовать более жёсткие слова. Федерациям придётся говорить игрокам, прошедшим квалификацию: «Спасибо, на основной турнир поедет кто-то получше». Это унизительно", — цитирует Мессину Eurohoops.