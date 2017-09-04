ФИБА представила лучшие моменты четвёртого игрового дня Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал топ-5 моментов четвёртого игрового дня Евробаскета. Пятую строчку рейтинга занял защитник сборной Словении Горан Драгич, сумевший в тяжёлом проходе под кольцо сборной Греции забить два с фолом. Четвёртое место досталось эффектному аллей-упу форварда сборной Украины Вячеслава Боброва.

Третье место у защитника сборной Италии Марко Белинелли, забившего два с фолом после красивого прохода под кольцо литовской сборной. Второе место у форварда сборной Израиля Гая Пнини. Его трёхочковая попытка за 28 секунд до финальной сирены в матче с Германией помогла израильтянам добыть первую победу на турнире.

Перехват форварда сборной Финляндии Лаури Маркканена, завершившийся мощным данком в кольцо сборной Польши, стал лидером рейтинга.

Топ-5 моментов четвёртого дня Евробаскета можно посмотреть на официальной странице ФИБА в YouTube.