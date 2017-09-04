Соколов: игроки «Химок» вникают в философию Барцокаса

Центровой «Химок» Дмитрий Соколов прокомментировал итоги первого предсезонного сбора, отметив, что команда постепенно вникает в игровую концепцию, предлагаемую новым наставником команды Георгиосом Барцокасом.

«Сбор прошёл продуктивно. Тренировались очень хорошо и интенсивно, отрабатывали взаимодействия, потому что команда прилично обновилась. Пришли новые игроки, а также главный тренер, к которому мы привыкаем. Работаем над тем, что говорит тренер, вникаем в его философию, стараемся это показывать на площадке. В первую очередь это игра от защиты, главное – чтобы все хорошо работали в защите.

Одним словом, мы притирались друг к другу, подтягивали свои физические кондиции, то есть был своеобразный микс – и баскетбол, и тренажёрный зал, и прогулки на свежем горном воздухе. У Барцокаса своё видение не только предсезонной подготовки, но и в целом тренировок команды, поэтому в Словении, разумеется, были нововведения.

В заключительный день сбора мы провели товарищеский матч против турецкого «Эфеса», но это лишь первая игра. У нас не всё получалось, но пока от нас тренер этого и не требовал. Конечно же, хотелось выступить лучше, но сейчас это сложно. Мы не так давно собрались вместе, поэтому играть, как в сезоне, пока нереально. Думаю, через месяц мы всё подтянем, отработаем и начнём показывать свой баскетбол", — приводит слова Соколова официальный сайт «Химок».