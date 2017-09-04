Венгрия обыграла Чехию, добыв первую победу на турнире, Ханга набрал 31 очко

Сборная Венгрии по баскетболу одержала победу над сборной Чехии в рамках третьего тура Евробаскета. Таким образом, команда добыла первую победу на турнире.

Венгры уверенно провели первую половину матча, на большой перерыв команды ушли при счёте 44:33. В третьей четверти чешская сборная сумела немного отыграться. Тем не менее, в заключительной десятиминутке Венгрия собралась и довела матч до победы — 85:73.

Самым результативным в составе победителей стал Адам Ханга, набравший 31 очко, собравший 8 подборов и совершивший 8 передач. У команды Чехии 18 очков и 7 подборов в активе Томаша Саторански.