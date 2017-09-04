Россия обыграла Бельгию и обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета

Мужская сборная России обыграла команду Бельгии со счётом 76:67 в третьем туре группового этапа Евробаскета. На протяжении всего матча на паркете шла напряжённая борьба — на большой перерыв россияне ушли с преимуществом "+2".

В третьей четверти Россия довела отрыв до шести очков и в заключительном отрезке не позволила соперникам сравнять счёт.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной России Алексей Швед, который набрал 20 очков. У Бельгии 15 баллов набрал Максим де Зеув.

Эта победа стала для России третьей на групповом этапе и обеспечила выход в плей-офф.