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Кастилс: Бельгия слишком часто делала подарки сборной России

4 сентября 2017, понедельник. 20:14 Баскетбол

Тренер сборной Бельгии Эдди Кастилс остался доволен выступлением своей команды в матче со сборной России (67:76).

«Горжусь ребятами. Нам противостояла великолепная команда — сборная России, и мы вели с ней борьбу до самого конца. Жаль, мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях, делали сопернику подарки. В итоге нас за это наказали. Но приятно видеть, что такому грозному сопернику, с Мозговым в составе было непросто играть с нашей командой. Если кто-то из вас сомневается, что ребята будут готовы к завтрашнему матчу, забудьте об этом, они будут готовы», — сказал Кастилс на пресс-конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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