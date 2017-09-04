Порзингис перед матчем с Россией сходил в парк развлечений

Мощный форвард сборной Латвии Кристапс Порзингис после встречи с командой Великобритании, которую латыши выиграли со счётом 97:92, отправился в парк развлечений. Лидер «Нью-Йорк Никс» и латвийской национальной команды выложил в свой аккаунт в «Инстаграме» видео, где он ездит на гоночном болиде.

Порзингис является самым результативным игроком своей сборной на Евробаскете, набирая 24,3 очка за игру. 5 сентября Латвии предстоит матч со сборной России. После трёх матчей у латышей две победы при одном поражении.