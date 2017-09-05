Антонов: хочу извиниться за два Евробаскета, что были до нынешнего

Форвард сборной России Семён Антонов рассказал об атмосфере в команде.

«У нас хороший коллектив, много лет играем друг с другом, каждый уважает каждого как игрока, как личность. Поэтому у нас нет каких-то проблем с мотивацией и прочим. Да, после трёх поражений подряд в Германии мы сели, поговорили, как в нормальном мужском коллективе, расставили все точки и приоритеты — кто что должен делать ради общего блага, кто чем должен жертвовать. И я думаю, что с этим ни у кого нет проблем.



Понятно, что каждый хочет играть 40 минут, но такого, к сожалению, не будет, потому что в заявке 12 игроков. Но я думаю, по нашей игре было видно, что мы действительно верим друг в друга, поддерживаем. И если ты где-то ошибся, то знаешь, что тебя ещё четыре человека могут подстраховать. У нас может высказаться любой в раздевалке, и иногда это происходит на повышенных тонах, на эмоциях. Все это сначала воспринимают как какое-то личное, но уже спустя минуту выдыхаешь и понимаешь, что это не какой-то негатив партнёра к тебе как к личности, а всё на благо команды.



Сергей Валерьянович — требовательный специалист, он может и строго сказать, и может подбодрить. Это бывший игрок, и он прекрасно понимает внутренний мир баскетболиста, понимает, что как нужно в коллективе. Да, он порой бывает строгий, иногда чересчур, наверное, нервничает, переживает. Но это всё-таки главный тренер, он же будет отвечать за результат. Мы стараемся просто не подвести его.



Хочется извиниться перед болельщиками за те два Евробаскета, которые до этого были. Тогда мы одержали всего две победы в десяти играх. Конечно, хочется вырваться из того болота, в которое, к сожалению, попала наша команда. И сейчас у нас действительно очень сильная сборная. Может быть, у нас нет таких ярких представителей НБА, какие есть во многих командах. Где-то по два, где-то даже по три человека. Но, в принципе, у нас хороший сплав молодости и опыта. Есть Швед, Мозгов, и соперник, наверное, ломает голову, от кого из них защищаться. Остальные ребята стараются им помогать, и пока у нас это получается», — заявил Антонов в эфире «Все на матч».