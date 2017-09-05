Быков: матч с Латвией будет очень тяжёлым и одновременно зрелищным

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Быков поделился мнением о национальной команде Латвии.



«У Латвии очень сильный состав, где играют сразу несколько представителей НБА. Они априори одни из фаворитов нашей группы. Главный тренер Айнарс Багатскис нашёл хорошее сочетание между исполнителями, которые навязывают борьбу, и созидателями с отличными снайперскими качествами. Уверен, что будет очень тяжёлый, но одновременно зрелищный матч.



У Кристапса есть свои плюсы, у Тимофея – свои. Порзингис может нагло и уверенно бросать с любой дистанции, а Тимофей имеет преимущество под кольцом. В отличие от Порзингиса Мозгов вне зависимости от своей личной статистики продолжает работать на команду и приносить ей пользу. Помимо противостояния Мозгова и Порзингиса, в этом матче будет много других микродуэлей, от исхода которых и будет зависеть финальный результат. Тем и интересен баскетбол», – приводят слова Быкова «Известия».

Кириленко: игра с Латвией будет определяющей Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко — о третьей подряд победе сборной России на чемпионате Европы.