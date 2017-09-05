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Дмитрий Кулагин: у Латвии хорошая команда, но всё будет зависеть от нас самих

5 сентября 2017, вторник. 10:47 Баскетбол

Защитник Дмитрий Кулагин поделился мнением о команде Латвии, с которой сборной России предстоит встретиться 5 сентября.

«Мы не думаем о том, за какое место этот матч. Жалко, что у нас будет не так много времени на восстановление. Игра днём, а все спортсмены не любят играть днём. Но мы будем настраиваться только на победу. Нам нужна эта игра, это возможность лишний раз проверить свои силы. Если мы так начали, нельзя теперь оплошать. На данном этапе мы делаем всё возможное и берём соперника желанием. Очень важно, чтобы это желание ещё и переросло в качество.

Порзингис молодец, приятно смотреть за его игрой. Но я убеждён, что всё будет зависеть от нас самих. Честно. Это моё мнение. У них хорошая команда, прекрасные ребята, которые не уступают на площадке, сражаются. Но всё будет зависеть от нас и от того, дадим ли мы то количество энергии, качества, которое нужно для победы», – сказал Кулагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Латвии — Баскетбол Дмитрий Кулагин
Новости. Баскетбол
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