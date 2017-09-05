Гомельский: сборная России победила Бельгию на классе

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о победе сборной России над командой Бельгии со счётом 76:67.



«В случае победы у бельгийцев был шанс претендовать на приличное место в группе. Они очень старались. У них есть три приличных исполнителя. И афробельгийцы с хорошими физическими данными. Но наша команда опять сыграла хорошо в защите и сбила сопернику быстрое нападение.



Что касается игры в нападении, то мне кажется, не было такого настроя у наших ребят, как на Сербию или Турцию. Хотели победить на классе, и этого класса для победы хватило. Просто не выиграли 20 очков, а, по моему мнению, мы на эти 20 очков бельгийцев сильнее», – цитирует Гомельского «Советский спорт».

По графику Блатта. Россия досрочно выходит из группы Третья подряд победа на Евробаскете обеспечила сборной России выход в 1/8