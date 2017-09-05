Уэйд может продолжить карьеру в «Майами», «Кливленде» или Лос-Анджелесе

В услугах атакующего защитника «Чикаго Буллз» Дуэйна Уэйда заинтересованы «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и один клуб из Лос-Анджелеса, сообщает Майами Геральд.



Сейчас Уэйд и руководство «Чикаго» ведут переговоры о выкупе контракта, который рассчитан до конца сезона-2017/18.



В минувшем регулярном чемпионате 35-летний защитник принял участие в 60 матчах. Дуэйн проводил на паркете по 29,9 минуты, набирал по 18,3 очка, собирал по 4,5 подбора, отдавал по 3,8 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.

Хаслем: хотел бы закончить карьеру вместе с Уэйдом в «Майами»