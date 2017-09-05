А. Жуков: сборная России побеждает сильные команды, но её игра не впечатляет

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков видит противоречие между содержанием игры сборной России на Евробаскете-2017 и её результатами.



«Баскетболисты удивляют, потому что обыгрывают сильные команды, притом что игра не особо впечатляет. Может быть, берегут силы, но выигрывают, что хорошо. Если они не в полную силу играют, то, значит, могут прибавить и выиграть. В принципе, у нас опытная команда, которая имеет опыт Олимпиады», – передаёт слова Жуков ТАСС.



Сборная России досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2017, выиграв три из трёх матчей группового этапа.