Лукич: матч с «Анадолу Эфес» поставил «Нижний Новгород» на место

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич проанализировал результат товарищеского матча с «Анадолу Эфес».



«Матч с «Анадолу Эфес» поставил нас на место и чётко показал, в каком направлении нам стоит работать. Сегодня команда думала только о том, как набрать очки, что недопустимо. Единственный, кого хотел бы отметить, — это Илья Попов. За его отношение к делу и честную самоотдачу. Всем остальным стоит поскорее избавиться от старых привычек, которые мешают им показывать нормальную игру», – цитирует Лукича официальный сайт клуба.



Встреча завершилась поражением «Нижнего Новгорода» со счётом 73:98.