Кемба Уокер: хочу попасть в символическую сборную сезона НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер ставит перед собой самые амбициозные цели.



«Включение в символическую сборную НБА по итогам сезона стало бы большой честью. Добиться этого – вызов для меня. Несомненно, я хотел бы снова быть приглашённым на Матч звёзд, но главная задача на сезон заключается в выходе в плей-офф. Ненавижу отправляться на отдых после регулярного чемпионата. Уход нескольких сильных игроков из Восточной конференции в Западную повышает шансы «Шарлотт» на попадание в первую восьмёрку, но не гарантирует это», – цитирует Уокера The Score.