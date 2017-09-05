21 очко Шведа не спасло Россию от поражения в матче с Латвией

Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив в четвёртом турнире группового этапа соперникам из Латвии.

В первой четверти команда России сумела взять инициативу в свои руки и одержала в ней победу со счётом 15:12. В следующем игровом отрезке команда Базаревича показала отличную игру в атаке, нарастив преимущество в матче до 10 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 44:34 в пользу россиян.



Начало второй половины осталась за командой Латвии, в результате чего перед заключительной десятиминуткой счёт в поединке был равным. В завершающей четверти команда Багатскиса сумела нарастить преимущество и удерживала его вплоть до финальной сирены. Таким образом, команда России потерпела на турнире первое поражение — 69:84



Самым результативным в составе победителей стал Яннис Тимма, набравший 22 очка, у России 21 очко в активе защитника Алексея Шведа.