Мозгов: Россия спешила в матче с Латвией и принимала неправильные решения

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал поражение команды в матче с Латвией, отметив, что одной из причин неудачи стали поспешные решения.

«После перерыва они поменяли защиту. Не сказать, что мы не смогли адаптироваться, просто спешили и принимали неправильные решения. Невзирая на то что Порзингис выпал, Латвия показала, что у них сильная и хорошая команда», — передаёт слова Мозгова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

В матче со сборной Латвии Тимфоей Мозгов набрал 16 очков и собрал 6 подборов.