Дабл-дабл Вучевича помог Черногории победить Чехию

Сборная Черногории добыла вторую победу на Евробаскете. 5 сентября балканская команда сумела одолеть сборную Чехии. Практически весь матч черногорцы доминировали на паркете. К большому перерыву их преимущество составляло 15 очков.

В третьей четверти Черногория закрепила преимущество, поведя в счёте с разрывом в 23 очка и практически сняв все вопросы о победителе. В заключительном игровом отрезке команда Чехии сумела отыграть 10 очков, что, впрочем, не повлияло на исход встречи. Победа Черногории — 88:75.

Самым результативным в составе победителей стал центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. У Чехии 14 очков в активе форварда Патрика Ауды.