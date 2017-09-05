Курбанов: латыши сумели переломить ход игры, а мы не смогли за ними угнаться

Форвард сборной России Никита Курбанов прокомментировал поражение от национальной команды Латвии в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017.



«Не скажу, что расслабились. Наверное, просто в какой-то момент нужно было до конца переломить ход игры, но, наверное мы просто продолжили играть на прежнем уровне, а латыши добавили. И, скорее всего, они переломили ход игры, и нам уже просто не удалось их догнать.



Быть может где-то расслабились(когда Кристапс Порзингис получил четыре фола. — Прим. «Чемпионата»), а латыши воспользовались этим и наказывали нас за каждую ошибку.



В нападении у нас уже вторую игру подряд лёгкая дезорганизация, процент попадания не очень хороший. Будем работать, будем настраиваться. Нужно, чтобы эта игра послужила для нас хорошим раздражителем перед игрой с Великобританией», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.