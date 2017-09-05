29 очков Пустового не спасли Украину от разгромного поражения в матче с Литвой

Мужская сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Литвы в четвёртом матче группового этапа Евробаскета-2017. Встреча этих команд состоялась 5 сентября на паркете «Менора Мивтачим Арене» в Тель-Авиве и завершилась со счётом 94:62 в пользу литовской сборной.



Уде в первой четверти литовцы создали себе отрыв в 17 очков. Во втором отрезке украинцам удалось отквитать три очка, третья и четвёртая четверти остались за баскетболистами сборной Латвии, которые довели счёт до разгромного.



Самым результативным игроком матча стал украинский центровой Артём Пустовой, на счету которого 29 очков и 8 подборов.