Пейнерс: хотелось обыграть Россию с более крупной разницей

Игрок сборной Латвии Жанис Пейнерс прокомментировал победу своей команды над сборной РФ (84:69) в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017.



«У нас не было паники. Мы делали то, что просил тренер, — терпеливо, шаг за шагом. Может быть, в первой половине у команды не всё получалось, но мы сохраняли спокойствие, и вторая половина, как мы и надеялись, оказалась совсем другой. Конечно же, нам хотелось выиграть матч с более крупной разницей, чтобы быть выше в случае равенства очков с другими командами. Всё же мы довольны, и теперь нам нужна ещё одна победа», — рассказал Пейнерс на послематчевой пресс-конференции.

