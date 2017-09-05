Багатскис: ключом к победе над Россией стали дисциплина и стабильность в защите

Главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис прокомментировал победу своих подопечных над россиянами (84:69) в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017.



«Как я говорил перед игрой, главное для нас — это сохранять дисциплину на протяжении 40 минут. В целом первые 15 минут получились неплохими, и это был высококлассный атлетичный баскетбол. Но затем мы вдруг потеряли концентрацию, пропала надёжность в обороне, начались проблемы в атаке. Мы слишком много очков подарили российской команде.

В перерыве успокоились, вспомнили о необходимости играть в умный баскетбол, и я в целом очень доволен нашими действиями, особенно в последней четверти. Многие говорили, что мы знаем, как бросать, атаковать, но не знаем, как обороняться. Однако в этой игре наша команда продемонстрировала в том числе хорошие оборонительные действия. Это был основной ключ к победе — дисциплина и стабильность в обороне", — рассказал Багатскис на послематчевой пресс-конференции.