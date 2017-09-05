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23 очка Эртеля помогли Франции одолеть Польшу

5 сентября 2017, вторник. 18:47 Баскетбол

Сборная Польши потерпела поражение от национальной команды Франции со счётом 75:78 в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017, состоявшемся 5 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия).

Первая половина встречи осталась за поляками, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в восемь очков, однако в третьей четверти французы отыграли семь очков, а в четвёртой вырвали победу набрав на четыре очка больше соперников.

Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий Томас Эртель, набравший 23 очка и совершивший 4 подбора.

ЧЕ-2017 (м). Группа A. 4-й тур
05 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Польша
75 : 78 (20:13, 14:13, 18:25, 23:27)
Франция
Польша: Вачински - 15, Цель - 14, Понитка - 12, Кожарек - 10, Соколовский - 8, Гело - 5, Карновски - 4, Кулиг - 3, Грушецки - 2, Замойски - 2, Хрицанюк, Слотер
Франция: Эртель - 23, Диао - 13, Серафен - 8, де Коло - 8, Ловернь - 6, Дьо - 6, Джексон - 5, Фурнье - 4, Лабери - 3, Вестерманн - 2, Пуарье, Тупан
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Баскетбол Томас Эртель
Новости. Баскетбол
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