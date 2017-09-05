Базаревич: никто не говорил, что Россия будет всех выносить на Евробаскете

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич дал оценку игре подопечных в матче с национальной командой Латвии (69:84).



«Наверное, в этом нет ничего удивительного. Никто же не говорил, что мы всех будем выносить. Да, понимаю, сейчас все разочарованы, но нам просто нужно сделать выводы из этой неудачи. Выиграв сегодня, мы могли занять первое место в группе. И все еще можем! Но, с другой стороны, это, возможно, сейчас не так важно.



Мы, возможно, из всех четырёх игр на этом турнире провели лучшую половину и худшую половину. На старте третьей четверти мы пропустили лёгкие очки и в какой-то момент начали сомневаться, что сможем победить. Нам просто нужно сделать определённые выводы из этого поражения и, самое главное, больше не дать повториться такой ситуации», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Базаревич: показали светлую и тёмную стороны Сергей Базаревич — об отношении к странным свисткам, причинах неудачи и о том, на какую сторону должна перейти сборная России.