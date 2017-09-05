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24 очка Копонена помогли сборной Финляндии победить Грецию

5 сентября 2017, вторник. 22:02 Баскетбол

Мужская сборная Финляндии обыграла национальную команду Греции в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017 со счётом 89:77. Встреча состоялась 5 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия).

В первой четверти финны сумели обеспечить себе отрыв в девять очков, а во второй довести преимущество до «+12». После большого перерыва финны увеличили отрыв до «+15» в третьей четверти, позволив грекам до конца матча отыграть три очка.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной Финляндии Петтери Копонен — на его счету 24 очка и 6 передач.

ЧЕ-2017 (м). Группа A. 4-й тур
05 сентября 2017, вторник. 20:00 МСК
Греция
77 : 89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22)
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 17, Слукас - 12, Аграванис - 9, Манцарис - 8, Паппас - 8, Папаниколау - 8, Принтезис - 7, Папапетру - 5, Калатес - 2, Бурусис - 1, Богрис, Папаяннис
Финляндия: Копонен - 24, Маркканен - 17, Раннико - 14, Хафф - 8, Салин - 7, Ли - 6, Линдбом - 5, Котти - 4, Мёрфи - 2, Нуутинен - 2, Койвисто, Уилсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции — Баскетбол Сборная Финляндии - Баскетбол Петтери Копонен
Новости. Баскетбол
5 сентября 2017, вторник
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