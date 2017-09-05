24 очка Копонена помогли сборной Финляндии победить Грецию

Мужская сборная Финляндии обыграла национальную команду Греции в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017 со счётом 89:77. Встреча состоялась 5 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия).



В первой четверти финны сумели обеспечить себе отрыв в девять очков, а во второй довести преимущество до «+12». После большого перерыва финны увеличили отрыв до «+15» в третьей четверти, позволив грекам до конца матча отыграть три очка.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной Финляндии Петтери Копонен — на его счету 24 очка и 6 передач.