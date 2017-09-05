Грузия в овертайме вырвала победу у Израиля, Шенгелия оформил дабл-дабл

Мужская сборная Грузии одержала победу над национальной командой Израиля в матче четвёртого тура группового этапа Евробаскета-2017. Встреча команд состоялась 5 сентября на «Менора Мивтачим Арене» в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой грузинской команды в овертайме со счётом 94:91.



Первые две четверти завершились с преимуществом израильтян в два очка. После большого перерыва грузинская команда позволила соперникам увеличить отрыв до «+3», однако в четвёртой четверти смогла сравнять счёт (89:89). Для определения победителя потребовался овертайм, который блестяще провела сборная Грузии, набрав 15 очков против 2 очков соперника.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Грузии Тонге Шенгелия, набравший 25 очков и совершивший 19 подборов.