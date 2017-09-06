Док Риверс: «Бостон», возможно, провёл лучшую перестройку в истории

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс признался, что его впечатлила работа «Бостон Селтикс» в это межсезонье.



«Бостон» вышел на рынок и приобрёл талантливых исполнителей. Клуб получил то, чего до этого у него не было. «Селтикс» получили игроков, способных завершить матч. Какой бы сильной ни была твоя команда, у тебя должны быть исполнители, которые завершат матч в твою пользу. Теперь у них есть такие парни. Были ли они у них раньше? Я не уверен в этом. «Селтикс» провели лучшую перестройку в спорте за долгое время. Возможно, это лучшая перестройка в истории», – приводит слова Риверса Boston Herald.



Напомним, что этим летом «Бостону» удалось заполучить форварда Гордона Хэйворда и разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Беги, Кайри, беги. «Кливленд» выбросил белый флаг Обменяв Ирвинга именно в «Бостон», «Кливленд» фактически объявил о начале новой эры в Восточной конференции и подтолкнул Джеймса к выходу.