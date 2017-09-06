Гомельский: для сборной России выход в полуфинал турнира будет большим успехом

Известный российский комментатор Владимир Гомельский считает, что выход сборной России в полуфинал Евробаскета-2017 станет для команды большим успехом.



«По-хорошему, у сборной России на этом турнире нет предела. Команда хорошо настроена и собирается бороться за высокие места. Считаю, что для этого состава сборной выход в полуфинал турнира будет большим успехом, как и любые медали. А в отдельном матче может произойти всё что угодно, это баскетбол, и это спорт», – цитирует Гомельского ТАСС.



На данный момент Россия с семью очками занимает третье место в группе D.

Мозгов выиграл у Порзингиса, Россия проиграла Латвии Поражение от Латвии (69:84) не позволило россиянам досрочно занять первое место в группе на чемпионате Европы.