Эйндж: Ирвинг является фантастическим распасовщиком

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж поделился мнением о навыках разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга.



«Кайри отличный распасовщик. Думаю, что люди, которые смотрели за игрой Ирвинга, понимают, какой у него есть потенциал в этом направлении. В «Кливленде» роль основного разыгрывающего исполнял Леброн, а Кайри занимался этой работой, преимущественно когда Джеймс садился на скамейку. Я считаю Ирвинга фантастическим распасовщиком и думаю, что он сумеет улучшить свою игру в защите», – приводит слова Эйнджа NBC Sports.

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