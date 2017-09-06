Стэн ван Ганди: Реджи Джексон будет готов к началу тренировочного лагеря

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди поделился последней информацией о состоянии разыгрывающего защитника Реджи Джексона, который восстанавливается после травмы колена.



«Он должен успеть полностью восстановиться к началу тренировочного лагеря. Скорее всего, Реджи не будет принимать участие в двух тренировках за день. Но если честно, я пока не думаю об этом. Сейчас я просто надеюсь, что он будет готов к началу лагеря», – приводит слова ван Ганди Detroit Free Press.



В минувшем сезоне Джексон принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата. 27-летний разыгрывающий проводил на площадке по 27,4 минуты, собирая коллекцию из 14,5 очка, 5,2 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.

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