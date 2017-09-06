Уонамэйкер перейдёт из «Дурушшафаки» в «Фенербахче»

Американский разыгрывающий Брэдли Уонамэйкер всё таки покинет «Дарушшафаку». Ранее сообщалось, что он продолжит выступать за турецкую команду. Однако теперь ожидается, что Уонамэйкер перейдёт в другой турецкий клуб — «Фенербахче». Как сообщает Eurohoops со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Уонамэйкер подпишет однолетнее соглашение с действующим чемпионом Евролиги. Ожидается, что контракт будет подписан до конца недели.



В «Дарушшафаку» Уонамэйкер перешёл в 2016 году из немецкого «Бамберга». Его средние показатели в Евролиге в минувшем сезоне составили 16,7 очка, 3,1 подбора и 4,6 передачи за игру.