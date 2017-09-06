Сборная Словении обыграла Францию "+17", Драгич набрал 22 очка

Национальная команда Словении одержала пятую победу кряду на групповом этапе Еврокубка-2017, обыграв в очередном туре сборную Франции со счётом 95:78. Встреча этих команд состоялась 6 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия). Для французов это поражение стало вторым на групповом этапе.



Первую четверть словенцы завершили с отрывом в шесть очков, а во второй довели своё преимущество до «+17». После третьей четверти французы уступали соперникам уже 26 очков, и всё, что им удалось сделать, — так это сократить отставание до «-17» к концу встречи.



Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий Горан Драгич, набравший 22 очка и совершивший 8 результативных передач.