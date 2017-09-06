«Голден Стэйт Уорриорз» подписал соглашение с Гбинидже

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» подписало соглашение с нигерийским защитником Майклом Гбинидже, сообщает RealGM. Условия контракта не разглашаются.

Гбинидже был выбран на драфте-2016 года «Детройт Пистонс». В минувшем сезоне ему удалось дебютировать в НБА. За команду из Мичигана он провёл 9 поединков, набирая в них 0,4 очка и совершая 0,3 подбора за чуть более чем 3 минуты на паркете.

Большую же часть сезона Гбинидже выступал в Лиге развития, защищая цвета фарм-клуба «Детройта» — Гранд-Рапидс Драйв.