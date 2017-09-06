Нескольких игроков сборной Израиля также обокрали в отеле

Ранее сообщалось, что тяжёлый форвард сборной Литвы Донатас Мотеюнас стал жертвой ограбления. Баскетболиста обокрали в одном из отелей Израиля, в котором остановилась его команда на время проведения Евробаскета.

Теперь же стало известно, что от кражи пострадали и игроки национальной сборной Израиля, в частности жертвами грабежа стали Йотам Гальперин, Элишай Кадир и Бар Тимор, сообщает Eurohoops. Предполагается, что номера баскетболистов в отеле были ограблены во время вчерашнего матча между командами Израиля и Грузии.

Злоумышленники украли у игроков денежные средства, кредитные карты и драгоценности.