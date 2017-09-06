«Мемфис» не намерен вести переговоры о возможном обмене М. Газоля и Конли

В минувшем месяце центровой «Мемфис Гриззлис» Марк Газоль дал понять, что подумает о смене обстановки, если команда из Теннесси не будет прогрессировать. Тем не менее руководство клуба заявило, что ни Марк Газоль, ни другой лидер клуба — разыгрывающий защитник Майк Конли — не будут вовлечены в переговоры о возможном обмене, сообщает CBS Sports.

Отметим, что действующий контракт Газоля-младшего с «Мемфисом» будет оставаться в силе ещё два года.

Марк Газоль выступает за «Мемфис» с 2008 года. За 9 сезонов в НБА он провёл 643 встречи в регулярных чемпионатах, набирая 14,9 очка, совершая 7,6 подбора и раздавая 3,2 передачи.