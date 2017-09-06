Воронцевич: Мозгов был на голову сильнее Порзингиса

Андрей Воронцевич, форвард сборной России, поделился впечатлениями от поражения в матче с Лативей, вместе с тем отметив, что, невзирая на неудачу, центровой российской команды Тимофей Мозгов сумел выключить из игры лидера соперников — Кристапса Порзингиса.

«Мы просто упустили лидерство. Мне кажется, во второй половине мы перешли больше на игру один на один, нежели играли в командный баскетбол.

Первая наша задача заключалась как раз в том, чтобы выключить из игры Порзингиса. Он живой человек, с ним можно бороться — Тимофей и остальные ребята, которые защищались против него, это показали. Тима был на голову сильнее Порзингиса в тот день. Но, выключая одного, надо не забывать и про других. А когда не забиваешь ты, забивают тебе.

Латыши были сильнее в нападении, мы сами отдали инициативу, а попытки догнать за счёт индивидуального мастерства не принесли результат. Наша сборная сильна именно в коллективном баскетболе, но мы его не показали", — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.