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Буденхольцер: у каждой сборной Евробаскета есть игрок, который мог бы быть в НБА

7 сентября 2017, четверг. 00:31 Баскетбол

Майк Буденхольцер, главный тренер «Атланты Хоукс», в эти дни пребывает в Европе, посещая матчи Евробаскета. По словам специалиста, на турнир он приехал не только в качестве зрителя, но и в роли тренера, который ищет усиление для команды.

«Я всегда получаю удовольствие, когда смотрю Евробаскет. Тренеры, игроки, здесь отличное окружение. Я думаю, что у каждой команды здесь есть игроки, которые бы могли, и даже должны были бы играть в НБА.

Здешний уровень и здешние игроки очень хороши и тут много тренеров и скаутов из НБА. Я всегда пытаюсь найти побольше игроков", — рассказал Буденхольцер в интервью официальному каналу ФИБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Майк Буденхольцер
Новости. Баскетбол
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