Пачулия объявил о завершении карьеры в сборной

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия, объявил о завершении международной карьеры. Таким образом, матч сборной Грузии с командой Италии, состоявшийся в рамках 6 сентября на Евробаскете, стал для него последним в майке национальной команды Грузии.

«Похоже, что это был прощальный турнир. Я провёл прекрасные 13 лет, представляя свою страну.Я помню хорошие моменты с этой командой. Сейчас я испытываю большое разочарование, мы могли пройти в плей-офф. Мы выросли как баскетбольная страна и это то, чем я могу гордиться, оставляя что-то молодому поколению.

Хочу сказать спасибо Израилю, здесь было отлично, спасибо за гостеприимство, всё было здорово", — заявил Пачулия в интервью Дэвиду Пику. Соответствующее видео размещено на странице журналиста в «Твиттере».

Выступление 33-летнего Пачулии на Евробаскете до последнего момента было под вопросом из-за травмы, полученной на подготовительных сборах. На турнире сборная Грузии сумела добыть две победы, однако упустила путёвку в 1/8 финала турнира из-за поражения от сборной Украины.