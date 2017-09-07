175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пачулия объявил о завершении карьеры в сборной

7 сентября 2017, четверг. 01:03 Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия, объявил о завершении международной карьеры. Таким образом, матч сборной Грузии с командой Италии, состоявшийся в рамках 6 сентября на Евробаскете, стал для него последним в майке национальной команды Грузии.

«Похоже, что это был прощальный турнир. Я провёл прекрасные 13 лет, представляя свою страну.Я помню хорошие моменты с этой командой. Сейчас я испытываю большое разочарование, мы могли пройти в плей-офф. Мы выросли как баскетбольная страна и это то, чем я могу гордиться, оставляя что-то молодому поколению.

Хочу сказать спасибо Израилю, здесь было отлично, спасибо за гостеприимство, всё было здорово", — заявил Пачулия в интервью Дэвиду Пику. Соответствующее видео размещено на странице журналиста в «Твиттере».

Выступление 33-летнего Пачулии на Евробаскете до последнего момента было под вопросом из-за травмы, полученной на подготовительных сборах. На турнире сборная Грузии сумела добыть две победы, однако упустила путёвку в 1/8 финала турнира из-за поражения от сборной Украины.

29 очков Диксона не помогли Грузии победить Италию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Заза Пачулия
Новости. Баскетбол
7 сентября 2017, четверг
01:03 Пачулия объявил о завершении карьеры в сборной
00:31 Буденхольцер: у каждой сборной Евробаскета есть игрок, который мог бы быть в НБА
6 сентября 2017, среда
23:14 Миссас: сборная Греции не боится Литвы
22:34 23 очка Маркканена помогли Финляндии победить в матче с Исландией
22:17 Сборная Украины разгромила Израиль, оформив выход в плей-офф
21:39 Воронцевич: Мозгов был на голову сильнее Порзингиса
20:44 «Мемфис» не намерен вести переговоры о возможном обмене М. Газоля и Конли
19:29 29 очков Диксона не помогли Грузии победить Италию
19:20 Греция обыграла Польшу и вышла в плей-офф, Слукас набрал 26 очков
19:11 «Енисей» подписал соглашение с защитником сборной Словении Ребечем
18:41 Валиев: у «Зенита» бешеное желание пробить барьер полуфинала
18:32 Нескольких игроков сборной Израиля также обокрали в отеле
17:47 «Голден Стэйт Уорриорз» подписал соглашение с Гбинидже
16:48 Сборная Словении обыграла Францию "+17", Драгич набрал 22 очка
16:39 27 очков и 15 подборов Валанчюнаса помогли Литве разгромить Германию
16:04 Уонамэйкер перейдёт из «Дарушшафаки» в «Фенербахче»
15:07 Пранти: Швед – очень опасный игрок
15:06 Стивен Эй Смит: «Кливленд» может получить высококлассного игрока за Лава и пик
14:45 Стэн ван Ганди: Реджи Джексон будет готов к началу тренировочного лагеря
13:45 Многие команды заинтересованы в пике «Кливленда», полученном при обмене Ирвинга
13:40 Аллей-уп Шведа на Мозгова в лучших моментах шестого игрового дня Евробаскета
13:02 Сборная России встретилась с болельщиками на Евробаскете
12:01 9 сентября в Москве состоится благотворительный матч чемпионок Олимпиады-1992
11:31 Мессина: чирлидерши – лучшее, что было в матче с Германией
11:28 Мотеюнаса обокрали в отеле
11:19 Эйндж: Ирвинг является фантастическим распасовщиком
10:31 «Орландо» представил форму на сезон-2017/18
10:02 Гомельский: для сборной России выход в полуфинал турнира будет большим успехом
09:52 Док Риверс: «Бостон», возможно, провёл лучшую перестройку в истории
5 сентября 2017, вторник
23:50 Грузия в овертайме вырвала победу у Израиля, Шенгелия оформил дабл-дабл
23:02 24 очка Эрдена и Махмутоглу принесли Турции победу над Бельгией
22:02 24 очка Копонена помогли сборной Финляндии победить Грецию
20:47 Лес Александер согласился продать «Хьюстон» Тилману Фертитте за $ 2,2 млрд
20:30 Сборная Германии одержала победу над Италией, Шрёдер набрал 17 очков
20:01 Базаревич: никто не говорил, что Россия будет всех выносить на Евробаскете
19:52 Дабл-дабл Шарича не спас Хорватию от поражения в матче с Испанией
18:57 18 очков Богдановича помогли сборной Сербии обыграть Великобританию
18:47 23 очка Эртеля помогли Франции одолеть Польшу
18:42 Багатскис: ключом к победе над Россией стали дисциплина и стабильность в защите
18:22 Пейнерс: хотелось обыграть Россию с более крупной разницей
18:18 ФИБА представила видеообзор матча Россия — Латвия
18:16 Базаревич: успех латвийцев в начале второй половины матча выбил нас из колеи
18:05 Кириленко: игра с латвийцами напоминала боксёрский поединок
17:38 29 очков Пустового не спасли Украину от разгромного поражения в матче с Литвой
17:22 Курбанов: латыши сумели переломить ход игры, а мы не смогли за ними угнаться
Все новости RSS
Партнерский контент