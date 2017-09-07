Айзея Томас: я и «Кливленд» созданы друг для друга

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас уверен, что состоявшийся в межсезонье переход из «Бостон Селтикс» позитивно отразится на его карьере.



«Я и «Кливленд» созданы друг для друга. Если вы видели хотя бы один матч «Бостона» в прошлом сезоне, то знаете, как часто против меня защищались два, а иногда и три соперника. Но теперь такой проблемы у меня не будет. Неужели кто-то поставит против меня трех игроков, когда со мной вместе на площадку выйдет лучший баскетболист мира? Очень сомневаюсь», – написал Томас в блоге The Players Tribune.