ЦСКА победил МБА в первом предсезонном матче, Астапкович набрал 12 очков

ЦСКА на домашней площадке провёл первый предсезонный матч. Со счётом 80:56 был обыгран московский клуб МБА, представляющий Суперлигу-1. Самым результативным в составе «армейцев» с 12 очками стал лёгкий форвард Антон Астапкович.



В основном составе ЦСКА отсутствовали 9 игроков: 7 принимают участие в Евробаскете, а Павел Коробков и Алан Макиев восстанавливаются после повреждений.



Товарищеский матч

ЦСКА – МБА — 80:56 (30:8, 13:19, 17:16, 20:13)

ЦСКА: Астапкович (12), Клайберн (11 + 8 подборов), Хайнс (11 + 6 подборов + 3 перехвата), Хиггинс (10), Хантер (10 + 8 подборов), Кацивелис (9), Малейко (8), Гаврилов (7), Хряпа (5 подборов), Востриков (2).

МБА: Коршаков (13 + 6 подборов), Кузнецов (9), Афанасьев (9)…