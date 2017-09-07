Айзея Томас: «Бостон» не стал лучше, обменяв меня

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас поделился мнением о своём обмене из «Бостон Селтикс», который состоялся в этом межсезонье.



«Мне было очень больно. Но я всё понимаю. Это просто бизнес. Дэнни Эйндж – бизнесмен, и он просто заключил сделку. Лично я не считаю, что «Бостон» стал лучше, совершив этот обмен. Но это не моя работа. За это отвечает Дэнни», – приводит слова Томаса NBC Sports.



Напомним, что кроме Айзеи «Кливленд» получил за защитника Кайри Ирвинга форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также пик второго раунда драфта-2020.

Айзея Томас: я и «Кливленд» созданы друг для друга