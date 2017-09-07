Итудис: ЦСКА не может пройти сезон без использования молодых игроков

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги первого предсезонного товарищеского матча с московским МБА (80:56).



«Мы просто сломали обычную рутину для игроков. Надо было сыграть, а потому скажу «спасибо» МБА за то, что приняли приглашение. Мы многое увидели, и это было неплохо для начала. Очевидно, что нам недостаёт наших созидателей, и мы дали 10 дополнительных минут нашей молодёжи.



Мы не можем пройти сезон без товарищеских матчей и без использования молодых игроков. Для некоторых это уже четвёртая предсезонка с основой. Астапкович, Гаврилов, Ганькевич, Малейко и Востриков опытны в этом. Мы также использовали Лопатина на третьем и четвёртом номере, он показывает прогресс. Ждём следующих матчей», – приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».

ЦСКА победил МБА в первом предсезонном матче, Астапкович набрал 12 очков