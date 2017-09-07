Редик: Харден – это современная версия Джинобили

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джей Джей Редик поделился мнением о ветеране «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили и лидере «Хьюстон Рокетс» Джеймсе Хардене.



«Ману Джинобили с 2009 по 2012 год был просто монстром. Было несколько лет, когда «Спёрс» были командой Ману. Он играл примерно по 28 минут за ночь, но набирал в среднем около 20 очков, совершал по 5 передач и 5 подборов. Я имею в виду, что он был настоящим монстром. Джинобили был Харденом до Хардена. Сейчас Харден является современной версией Джинобили», – приводит слова Редика Hoopshype.



Напомним, что в это межсезонье Джинобили продлил контракт со «Спёрс» ещё на один год. Вероятно, следующий сезон станет последним для 40-летнего аргентинца в профессиональной карьере.

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